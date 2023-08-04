Спецоперация 04 августа 2023, 09:10 Контрнаступление распалось на боевые эпизоды. Аналитик Шурыгин — о фиаско ВСУ Аналитик Шурыгин заявил, что контрнаступление ВСУ распалось на отдельные бои РИА «Новости»

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Украинские войска продолжили атаки на разных участках линии соприкосновения, но без единой цели и замысла. Широко анонсированное контрнаступление распалось на не связанные друг с другом бои, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Атаки со стороны украинских боевиков еще продолжаются, попытки продвинуться есть, но очевидно, что никакого единого замысла больше нет и перспектив тоже», — сказал он.

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Хорошо подготовленные части Вооруженных сил Украины, по словам Шурыгина, понесли большие потери в технике и личном составе на Купянском направлении, и командованию пришлось отвести одну из самых боеспособных бригад на пополнение резервов. На замену пришли менее квалифицированные военнослужащие, в основном из числа недавно мобилизованных.

Российские войска улучшили свои позиции в районе Марьинки, Куземовки, Першотравневого и Ольшан. Аналитик заявил, что армия перехватила инициативу и активизировала боевые действия, но говорить о наступлении преждевременно.

Американский журналист Том Николс заявил, что контрнаступление превратилось для ВСУ в кошмар. Украинская техника серьезно уступила российской, а бойцам пришлось нападать на хорошо окопавшегося противника.