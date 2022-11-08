Контратака украинских войск на Южно-Донецком направлении провалилась | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 13:56 Контратака украинских войск на Южно-Донецком направлении провалилась Минобороны: ВС РФ остановили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные на Южно-Донецком направлении отразили украинские контратаки, которые могли замедлить наступление ВС РФ. Всего удалось уничтожить около 90 украинских боевиков и технику, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что противник предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики.

Реклама

«В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ остановлены и рассеяны», — подчеркнули в министерстве.

Реклама

В Минобороны отметили, что во время атаки удалось уничтожить около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронемашин, один бронированный транспортер-тягач и два пикапа.

Всего, по данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции Украина лишилась 6448 танков и других боевых бронированных машин, а также 7127 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подразделения ВСУ понесли серьезные потери в боях на Южно-Донецком направлении. Российские военные ликвидировали до 70 солдат противника. Кроме того, украинские националисты потеряли танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа и две британские гаубицы М777, сообщило РИА ФАН.