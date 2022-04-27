facebook_pixel
    27 апреля 2022, 20:46

    Контейнеры для опасных биоматериалов нашли в подвалах мариупольского завода имени Ильича

    KP.RU: на заводе имени Ильича в Мариуполе нашли контейнеры для опасных биоматериалов

    Александра Ломейко

    В подземельях завода имени Ильича в Мариуполе обнаружили специальные упаковки для предметов или биологических материалов, которые представляют биологическую опасность или инфицированы. Маркировка указала, что их сделали в США.

    Находку сделал военный корреспондент kp.ru Дмитрий Стешин. Кадры опубликовал Telegram-канал издания.

    Герметичные пробирки-контейнеры производили на предприятии в Калифорнии. Оно специализируется на выпуске подобной продукции.

    Боевики нацбатальона «Азов»* оборудовали в бетонной штольне полевой госпиталь. В помещении остались медикаменты и медицинские приборы. Среди них нашли как препараты и оборудование советского производства, так и присланные НАТО, Европой или США. Украинскими оказались только зеленка и спирт.

    Вопрос о том, зачем в госпитале понадобились контейнеры для потенциально опасных биоматериалов, остался открытым.

    *«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.