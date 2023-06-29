Спецоперация 29 июня 2023, 02:33 Консультировавших ВСУ американских наемников разбомбили в Краматорске Экс-разведчик Риттер: в Краматорске ВКС РФ ликвидировали американских офицеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские ВКС в Краматорске ликвидировали американских наемников, которые консультировали украинскую армию. Об этом в интервью Гарланду Никсону для его YouTube-канала рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух [вертолетах] Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — рассказал Риттер.

Реклама

Американский офицер отметил, что вертолеты были нужны для эвакуации военных в случае ранения. Среди ликвидированных американских наемников были военные советники и участники боевых действий.

Российские силы поразили пункт временной дислокации командного состава украинской мотопехотной бригады в Краматорске, заявили ранее в Минобороны РФ. Возле Новопавловки ВС России уничтожили склад ракет и боеприпасов артиллерийской бригады армии противника.