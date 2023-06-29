29 июня 2023, 02:33
Консультировавших ВСУ американских наемников разбомбили в Краматорске
Экс-разведчик Риттер: в Краматорске ВКС РФ ликвидировали американских офицеров
Российские ВКС в Краматорске ликвидировали американских наемников, которые консультировали украинскую армию. Об этом в интервью Гарланду Никсону для его YouTube-канала рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух [вертолетах] Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — рассказал Риттер.
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Американский офицер отметил, что вертолеты были нужны для эвакуации военных в случае ранения. Среди ликвидированных американских наемников были военные советники и участники боевых действий.
Российские силы поразили пункт временной дислокации командного состава украинской мотопехотной бригады в Краматорске, заявили ранее в Минобороны РФ. Возле Новопавловки ВС России уничтожили склад ракет и боеприпасов артиллерийской бригады армии противника.
США
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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