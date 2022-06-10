«Консультации очень важны». Военные врачи помогли жителям Харьковской области
Военные врачи провели прием жителей Харьковской области и раздали лекарства
Жители Харьковской области получили помощь российских военных врачей. Минобороны РФ показало, как прошел прием терапевта.
Импровизированный кабинет открылся на базе одного из городских учреждений, потому что поликлиника не работает — нет электричества, большая часть специалистов разъехалась. В коридоре поставили стол, ящик с лекарствами и необходимое для первичной диагностики оборудование, в том числе тонометр. В очереди собрались в основном пожилые харьковчанки.
«Постоянно нужна помощь. И постоянно пускай приезжают. У нас очень дорогие медикаменты и нам они очень нужны. Особенно пенсионерам. Медицинские консультации очень важны», — рассказала одна из пациенток.
Терапевт провел стандартный опрос, сбор анамнеза и осмотр. Многие пожаловались на высокое давление и проблемы с сердцем. Минимальный набор медикаментов выдали на месте. Некоторым пациентам терапевт выписал направления к профильным специалистам. Приезды врачей в города и поселки Харьковской области в ближайшее время станут регулярными.