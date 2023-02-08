08 февраля 2023, 18:56
Конструктор Рыков рассказал, как проходит доработка российских систем ПВО
Зенитные ракетные комплексы «Тор» сейчас дорабатывают на заводе «Купол». В ближайшее время они смогут противостоять американским РСЗО HIMARS. Такой информацией поделился заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» Илья Рыков. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Реклама
По словам специалиста, на данный момент системы ПВО активно применяют в ходе специальной операции. Он подчеркнул, что на заводе проводят эффективные работы по усовершенствованию комплексов. В дальнейшем они смогут наравне противостоять HIMARS.
ПВО
Реклама
Реклама