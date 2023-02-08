Спецоперация 08 февраля 2023, 18:56 Конструктор Рыков рассказал, как проходит доработка российских систем ПВО

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Зенитные ракетные комплексы «Тор» сейчас дорабатывают на заводе «Купол». В ближайшее время они смогут противостоять американским РСЗО HIMARS. Такой информацией поделился заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» Илья Рыков. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

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По словам специалиста, на данный момент системы ПВО активно применяют в ходе специальной операции. Он подчеркнул, что на заводе проводят эффективные работы по усовершенствованию комплексов. В дальнейшем они смогут наравне противостоять HIMARS.

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