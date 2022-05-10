Украина получит от США военную помощь почти на 40 миллиардов долларов, палата представителей проголосует за соответствующее решение в конгрессе. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник в Демократической партии.

Авторы статьи сообщили, что голосование за очередной пакет военной помощи Украине может состояться уже во вторник, 10 мая.

При этом в эту сумму не войдут средства, которые администрация президента Джо Байдена запросила для продолжения борьбы с пандемией коронавируса. Предполагается, что выделение денег на медицинские цели конгресс обсудит дополнительно.

Ранее Байден выступил с призывом к конгрессу незамедлительно одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов в рамках помощи Украине. Он заявил, что у США осталось около 10 дней до приостановки поставок оружия в случае отказа в выделении финансов.

Также накануне американский президент подписал закон о ленд-лизе, который упростит поставку оружия Украине.