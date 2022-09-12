Конфликт на Украине призвали решить переговорами | 360°

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Конфликт на Украине призвали решить переговорами

Новый глава Генассамблеи ООН Короши призвал к прекращению ведения огня на Украине

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Конфликт на Украине необходимо решить путем переговоров, а стороны должны немедленно прекратить ведение огня. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил новый председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши.

Договоренностей о прекращении ведения огня он призвал добиться как можно скорее.

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«Я повторяю призыв стран-членов к немедленному прекращению огня, предоставлению беспрепятственного доступа для оказания гумпомощи и возвращению к диалогу и дипломатии», — заявил Короши.

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В понедельник, 12 сентября, новый председатель Генассамблеи ООН принес присягу. Он отметил, что готов стать руководителем специальной сессии ГА ООН по ситуации на Украине.

Официальное открытие Генассамблеи ООН пройдет в штаб-квартире организации в ближайший вторник.

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