Конфликт на Украине движется к кульминации

Минобороны России доложило об очередных победах ВС РФ на Украине. Таких побед в ближайшее время будет еще много: события на Украине наконец разворачиваются в усиленном темпе, рассказал «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его речь.

Сегодня был чрезвычайно интересный брифинг Минобороны в исполнении генерала Конашенкова. Особенно мне понравился акцент на уничтожении под Харьковом в районе города Богодухова крупного скопления иностранной военной техники, поступившей из США. Тем самым мы продемонстрировали западным так называемым партнерам Украины, что когда мы заявляем, что любая военная техника, поступающая в качестве поддержки ВСУ со стороны НАТО, будет являться нашей целью, [мы этому следуем]. Это демонстрация того, что мы сказали.

Очень неплохо, что под Бахмутом уничтожен очередной военный склад вооружений высокоточным оружием. Продолжают наноситься удары, продолжает обескровливаться украинская армия, им становится нечем сражаться, идет массовое уничтожение живой силы — соответственно, слабеет сопротивление.

Как мы сейчас наблюдаем, в районе происходит битва, так называемая Харьковско-донецкая дуга. В районе этой дуги, в районе Ясиноватой, Ольгино и так далее, сбивается большое количество беспилотников. Это неудивительно: украинцы пытаются узнавать, где и как формируются наши части, где находятся артиллерийские батареи, и запускают летательные аппараты, которые мы успешно сбиваем.

Неудивительно, что сбиты ракеты «Смерч», «Точки-У» в районе Изюма, который уже находится под нашим контролем, — все это результаты качественной работы наших войск.

Я думаю, в ближайшее время мы увидим еще больше побед — у меня нет никаких сомнений, потому что события только сейчас начинают разворачиваться в том русле, которое многим нравится. Многие говорили, что якобы медленно, но мы готовились. Готовились к определенным котлам, и вот сейчас мы наблюдаем массовую реализацию поставленных президентом России задач перед российскими войсками.