Спецоперация 02 мая 2023, 08:51 Конфискованную у «черных лесорубов» технику предложили направлять в зону СВО Глава Приморья Кожемяко предложил использовать изъятую у браконьеров технику в зоне СВО Губернатор Приморского края Олег Кожемяко / Telegram

Читать 360tv в

Власти Приморского края рассматривают возможность передачи спецтехники, изъятой при незаконной заготовке леса, в зону специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Глава Приморья отметил, что в регионе ведется активная работа по борьбе с «черными лесорубами». Благодаря слаженным действиям лесохраны и правоохранительных органов объемы нелегальных рубок в крае сократились в три раза. При этом конфискованная у браконьеров техника стоит на складах, ее количество уже составляет сотни единиц.

Реклама

«Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций», — написал Кожемяко.

Он добавил, что власти региона прорабатывают вопрос передачи техники и намерены предложить эту инициативу.

Ранее на Украине заявили, что страна почти готова к контрнаступлению. Военный эксперт Евгений Михайлов предположил, что ВСУ выберут для атаки только одно направление, при этом украинскую армию в любом случае ждет провал.