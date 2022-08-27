Конашенков: ВС РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS в Днепропетровской области

Российские военные ликвидировали украинский склад боеприпасов с ракетами для реактивных систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — заявил Конашенков.

Минобороны также сообщило, что территория Запорожской атомной электростанции три раза подверглась обстрелам за последние сутки. Украинские военные выпустили в ее сторону 17 снарядов из населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Российские солдаты обнаружили неподалеку и уничтожили американскую гаубицу М777. Сейчас они охраняют территорию АЭС по периметру.