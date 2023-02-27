Важное 27 февраля 2023, 14:43 Комплексное огневое поражение нанесли ВСУ под Никольским, Угледаром и Пречистовкой Минобороны: комплексное поражение нанесли ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российские войска в течение суток нанесли Вооруженным силам Украины комплексное поражение в районе трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и одного — Запорожской области. Украинские войска потеряли до 95 военных, рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Группировка войск «Восток» совершила успешные маневры на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Комплексное поражение нанесли под Угледаром, Никольским и Пречистовкой Донецкой Народной Республики, а также под Зеленым Гаем Запорожской области.

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Украинские войска потеряли до 95 бойцов, по три боевые бронемашины и пикапа, а также танк, автомобиль и гаубицу Д-20.

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У населенного пункта Червоное Запорожской области разбили склад боеприпасов. Еще один нашли и уничтожили у Снигиревки Николаевской области. На нем хранили боеприпасы 63-й механизированной бригады ВСУ.