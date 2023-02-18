Спецоперация 18 февраля 2023, 15:58 Комиссия по биолабораториям расследует применение Украиной отравляющих веществ Депутат Яровая: комиссия Госдумы изучит применение Украиной отравляющих веществ РИА «Новости»

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Комиссия Государственной думы России проверит факты применения украинскими военными отравляющих веществ в зоне специальной операции на Украине. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Яровая, ее слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.

«Парламентская комиссия по биологическим лабораториям проверит информацию о применении отравляющих веществ Украиной. Этот факт уже можно трактовать как международное преступление», — сказала она.

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Парламентарий подчеркнула, что предварительные итоги расследования полностью подтверждают тезис, что Украина стала военно-биологическим полигоном США, направленным против России.

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«Подогревающие государственный переворот на Украине и раздающие булочки на Майдане теперь готовят военную технику и раздают военные приказы вскормленному преступному режиму», — добавила Яровая.

Ранее стало известно, что украинские боевики применили снаряд с отравляющим веществом в районе населенных пунктов Великая Новоселовка и Урожайное. Два российских военнослужащих получили ожоги легких.