Власти Киевской области введут комендантский час

Власти Киевской области ввели комендантский час, жителям запрещено находиться на улице с 23:00 по 05:00 утра. Мера действует с 26 июня по 3 июля, сообщила в Telegram-канале пресс-служба областной госадминистрации.

«Жителям в указанное время запрещено передвигаться на улице пешком и на транспорте, посещать общественные места», — говорится в сообщении.

Причины вводы комендантского часа не называются. Исключение сделано для обладателей специального пропуска.

Верховная рада Украины 22 мая продлила военное положение в стране до 23 августа 2024 года. Этот режим ввели после начала специальной операции РФ по защите мирного населения Донбасса и с тех пор постоянно продлевали.