Комендант Рубежного заявил, что на заводе «Заря» идут бои с ВСУ

Бои продолжаются между силами Народной милиции Луганской Народной Республики и украинскими военными на территории завода «Заря» в городе Рубежное. Жилые кварталы населенного пункта находятся под контролем ЛНР, но обстрелы со стороны украинских войск там все еще идут. Об этом РИА «Новости» сообщил военный комендант Рубежного с позывным Камброд.

«Промзона сейчас освобождена, но идут бои на заводе „Заря“. Там (на „Заре“ — прим. ред.) серая зона. Там и наши, и [противник]. Занимают, потихоньку отодвигают», — рассказал он.

Комендант не смог оценить число боевиков, оставшихся на «Заре». В южной части города, которая находится около завода «Заря», в жилых кварталах продолжаются обстрелы.

«Жилая зона полностью под контролем ЛНР, но обстрелы продолжаются», — добавил он.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что населенные пункты Южный и Воеводовка в Луганской Народной Республике взяты под контроль, удалось освободить пороховой завод «Заря».