Командира ВСУ заочно арестовали в России за убийства жителей Донбасса | 360°

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Командира ВСУ заочно арестовали в России за убийства жителей Донбасса

Басманный суд Москвы заочно арестовал комбрига ВСУ за обстрелы жителей ДНР и ЛНР

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Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика. Он обвиняется по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе, сообщили в пресс-службе судебной инстанции ТАСС.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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«Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции», — отметила пресс-секретарь суда. Она напомнила, что ранее уже были удовлетворены аналогичные ходатайства.

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Котлик находится в международном розыске, против него возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, написало Nation News.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ установил еще одного командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастного к обстрелам мирного населения Донбасса. Речь идет об Иване Виннике.

Суд

Специальная военная операция РФ на Украине

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