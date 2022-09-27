Комбриг ВСУ Волына заявил о праве ЛНР и ДНР на самоопределение | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Комбриг ВСУ Волына заявил о праве ЛНР и ДНР на самоопределение Комбриг 36-й бригады ВСУ Волынский признал права Донбасса на самоопределение Официальный сайт

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Донбасс имеет право на самоопределение, заявил последний командир 36-й бригады ВСУ, майор Сергей Волынский с позывным Волына. Он сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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«Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал Волынский на видео, записанном в августе 2022 года. Запись оказалась в распоряжении РИА «Новости».

На вопрос о том, имеют ли жители ЛНР и ДНР право на самоопределение, он ответил: «Конечно». По его словам, Украина лишала их данного права.

Ранее ряд украинских СМИ написал, что Волына был одним из тех, кого передали Украине при последнем обмене пленными.

Волынский сдался в плен военным из России и ДНР 20 мая. Он вышел вместе с подчиненными с завода «Азовсталь», где они прятались вместе с нацистами из запрещенного в РФ батальона «Азов»*. После сдачи Волына в одном интервью подтвердил, что на предприятии в рядах войск Украины числились и иностранцы.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.

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