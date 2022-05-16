Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ведут переговоры с украинскими националистами, которые 26 мая покинули «Азовсталь» с белым флагом. Командир бригады «Восток» Народной милиции (НМ) ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что сдавшиеся могут быть связаны с крупной силой противника.

Как выяснилось, группа вышла представлять интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали». Несколько наших военнослужащих, офицеров вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой в тоннель для ведения переговорного процесса», — сказал он.

По его словам, результаты переговоров пока неизвестны.

Группа из 10 человек покинула «Азовсталь» утром 16 мая. Националисты вышли с завода с белым флагом. Они воспользовались одним из тоннелей, который связывает «Азовсталь» с городской территорией. По словам Ходаковского, других путей для выхода с завода у националистов не осталось.