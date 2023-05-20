Спецоперация 20 мая 2023, 12:49 Комбата бригады ВСУ, отдававшего приказы на обстрелы ЛНР, ликвидировали в Донбассе Офицер Марочко: ликвидирован комбат бригады «Эдельвейс», ответственный за обстрелы ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Николая Головатюка, ответственного за обстрелы Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам офицера, бригада вела боевые действия в Донбассе с 2015 года. Головатюк лично отдавал приказы на обстрелы мирных городов и сел.

Реклама

«Непосредственно при руководстве комбата Головатюка убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции», — рассказал Марочко.

Он подчеркнул, что в состав бригады входят радикальные националисты, а ликвидация Головатюка является очередным этапом по денацификации Украины.

ВС России ликвидировали в Артемовске командира отделения третьей штурмовой бригады Дмитрия Юденко. Он участвовал в боях в Донбассе в составе националистического полка «Азов»* с 2014 года, а также подбирал для своей радикальной группировки боевиков для карательных операций против мирных жителей.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.