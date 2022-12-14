Спецоперация 14 декабря 2022, 12:36 Комбат ВСУ погиб под Авдеевкой — СМИ Военкоры сообщили о гибели комбата ВСУ Верхогляда под Авдеевкой

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Командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Верхогляд погиб под Авдеевкой. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы канала констатировали, что вооруженные силы Украины продолжают терять командный состав в Донбассе. Погибают не только солдаты и командиры нижнего звена, но и люди, которые могли бы возглавить более крупные подразделения.

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ испытывают сложности с эвакуацией раненых и доставкой военных на позиции из-за дефицита военной техники, приспособленной к условиям боя и бездорожью. Периодически трудности возникают и с поставками боеприпасов. Вместо необходимой гусеничной и колесной техники ВСУ вынуждены использовать гражданский транспорт.

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Также западные СМИ писали, что у ВСУ сокращается запас снарядов и запчастей для систем противовоздушной обороны.