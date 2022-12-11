Важное 11 декабря 2022, 19:25 Комбат «Востока» сообщил о наступлении ВС России у Великой Новоселки Комбат «Востока» Ходаковский: российские войска прорвали фронт у Новоселки в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России начали наступление у Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Он указал, что украинские военные не смогли удержать контроль над передовыми позициями. Им пришлось отойти на вторую линию одновременно с подтягиванием резерва. Противник оказал основное сопротивление на этом рубеже.

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«Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность», — отметил Ходаковский.

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Минобороны ранее сообщило, что наступающие на Донецком направлении российские войска отразили несколько атак ВСУ. В результате погибло до 40 украинских боевиков, уничтожены две бронированные машины и три пикапа.

Успехи ВС России зафиксировали и на Краснолиманском направлении. На этом участке российские военные заняли выгодные позиции, отбив атаку трех штурмовых групп ВСУ.