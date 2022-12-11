11 декабря 2022, 19:25
Комбат «Востока» сообщил о наступлении ВС России у Великой Новоселки
Комбат «Востока» Ходаковский: российские войска прорвали фронт у Новоселки в ДНР
Вооруженные силы России начали наступление у Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.
Он указал, что украинские военные не смогли удержать контроль над передовыми позициями. Им пришлось отойти на вторую линию одновременно с подтягиванием резерва. Противник оказал основное сопротивление на этом рубеже.
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«Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность», — отметил Ходаковский.
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Минобороны ранее сообщило, что наступающие на Донецком направлении российские войска отразили несколько атак ВСУ. В результате погибло до 40 украинских боевиков, уничтожены две бронированные машины и три пикапа.
Успехи ВС России зафиксировали и на Краснолиманском направлении. На этом участке российские военные заняли выгодные позиции, отбив атаку трех штурмовых групп ВСУ.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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