Комбат «Востока» рассказал, как ВСУ заняли Павловку | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 11:32 Комбат «Востока» рассказал, как ВСУ заняли Павловку Комбат «Востока» Ходаковский: ВСУ заняли Павловку из-за проблем с обороной в селах РИА "Новости"

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины взяли под контроль Павловку в Донецкой Народной Республике из-за проблем в общей стратегии организации обороны в селах. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. Сидя в подвале при таком подходе, боец не видит ничего вокруг — только то, что впереди», — написал он.

Реклама

По словам Ходаковского, украинские боевики заехали в село на обычных машинах с фланга и оказались фактически невидимы для российских солдат. Комбат также призвал скорее выдвигаться на находящийся рядом Угледар.

Реклама

До этого командир артиллерийского подразделения Южного военного округа рассказал, что украинцы оказались деморализованы неудачами в Запорожской области. Погода также на стороне России — с деревьев опали листья, территория стала лучше просматриваться.