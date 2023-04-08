Спецоперация

08 апреля 2023, 14:52

Комбат Ходаковский назвал главную задачу для ВС РФ на ближайшее время

Комбат Ходаковский рассказал о задаче для ВС РФ перед наступлением ВСУ

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Вооруженным силам России в ближайшее время предстоит решить главную задачу на текущем этапе специальной военной операции. Об этом командир батальона группы «Восток» рассказал в своем Telegram-канале.

По словам военного, украинские войска готовятся к наступлению, аккумулируют свои ресурсы за счет живой силы и техники, полученной на Западе. 

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«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением», — написал Ходаковский. 

Он пояснил, что это позволит российской армии перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой. Ходаковский также отметил важную роль пушек и ракет.   

«Если сможем выжать из них максимум эффективности - пехота устоит», — написал комбат. 

Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с «360» рассказал, что атаки ВСУ будут идти в три этапа. Удары украинских войск придутся на Артемовск и приграничные российские регионы, однако основным направлением противника станет Запорожская область. Он также предположил, что после провального контрнаступления западные области Украины отойдут Польше.

Специальная военная операция РФ на Украине

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