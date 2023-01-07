Спецоперация 07 января 2023, 17:45 Комбат ДНР заявил, что украинские боевики взбесились накануне Рождества Комбат ДНР Ходаковский: в канун Рождества ВСУ «взбесились» РИА «Новости»

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Накануне Рождества украинские боевики вдруг открыли обстрел по участку, который контролировал командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский. Об этом комбат сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился — начал палить из всего, что стреляет», — сказал он.

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Ходаковский отметил, что приступ у солдат ВСУ прошел так же внезапно, как и начался: ничего за ним не последовало. Но звуки канонады еще долго стояли в ушах.

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По словам комбата, сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против инициативы установить праздничное перемирие.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на атаки ВСУ.