Спецоперация 23 января 2023, 21:39 Комбат ДНР Ходаковский назвал главного врага российских военных на Украине Комбат батальона «Восток» Ходаковский назвал артиллерию ВСУ главным врагом ВС России Публичное достояние

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Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале назвал артиллерийские орудия ВСУ «основным врагом» ВС России. По его словам, 90% потерь среди российских военнослужащих приходится на артиллерию противника.

По его словам, с артиллерией приходится бороться на всех дистанциях. Кроме того, она является серьезным препятствием для наступления, отметил Ходаковский.

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Пока эту проблему решают «группы энтузиастов», которые финансируют отечественные разработки. Он уверен, что это в очередной раз доказывает, какой неисчерпаемый потенциал есть у России.

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Несмотря на это, что российские военнослужащие продолжают уверенно продвигаться в перед, освобождая все новые территории. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ отбросили противника с их позиций в Запорожской области. Теперь населенные пункты региона находятся дальше от линии обстрелов со стороны ВСУ.