Коксохимический завод в Авдеевке может стать второй «Азовсталью» для украинских нацбатальонов, заявил командир батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба. Он подчеркнул, что бойцы республики не будут долго ждать, когда противник сдастся в плен.

По его словам, националистам дадут время, чтобы сложить оружие, но если они не уйдут, то они «там и останутся», написало РИА «Новости».

«Да надеюсь… Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — сказал Авидзба.

Рядом с Авдеевкой почти восемь лет проходит линия соприкосновения. Со стороны этого населенного пункта ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты ДНР, под огнем регулярно оказываются расположенные неподалеку пригород Донецк и Ясиноватая.

Накануне силы ДНР подавили попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и Новомихайловки. Об этом заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, украинцы понесли большие потери на этих направлениях, написала газета «Известия».