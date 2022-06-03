Комбат Ахра Авидзба рассказал о бегстве ВСУ с занимаемых позиций

Украинские военные чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба. По его оценке, в большинстве случаев решают сложить оружие те, кто находится на позициях, а не сидит в резерве в населенных пунктах.

«Пока противника оттеснили. Сдаются те, которых забывают на позициях. Мы им оставили форточку, чтобы они вышли. Поэтому я думаю, что какая-то часть оттуда выходит. Упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе в резерве или еще как-то, вот они, я думаю… Крышечка захлопнется. И они останутся. Тогда уже будет говорить об их сдаче», — сказал Авидзба в комментарии РИА «Новости»

Ранее он допустил, что завод в Авдеевке ВСУ могут превратить во вторую «Азовсталь». При этом комбат подчеркнул, что с противником не будут долго церемониться. Им дадут какое-то время, чтобы сдаться, а потом действовать будут решительно, предупредил он.