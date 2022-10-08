Командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации стал Сергей Суровикин | 360°

Важное 08 октября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации стал Сергей Суровикин Минобороны: командующим объединенной группировкой войск в районе СВО стал Суровикин РИА «Новости»

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Командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации назначили Сергея Суровикина. Об этом информировало Минобороны России.

«Решением министра обороны командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин», — говорится в сообщении.

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Ранее о неподтвержденном на тот момент слухе о назначении рассказал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Александр Сладков. Он отметил, что у «сложного процесса» появится «ответственный хозяин».

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По данным «Царьграда», Суровикину 55 лет, он родом из Новосибирска, с отличием окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба ВС России. Служил в Таджикистане. Был командиром мотострелкового взвода, затем командовал ротой и батальоном. В 2000-х стал командиром мотострелков в Екатеринбурге, Воронеже и Чечне, возглавлял 20-ю гвардейскую общевойсковую армию. Позже перешел в Главное оперативное управление Генштаба ВС России, а затем — в Приволжско-Уральский военный округ, где возглавил штаб. Суровикин также участвовал в боевых действиях в Сирии. В 2017 году он стал главнокомандующим ВКС России, удостоился Золотой звезды Героя России. С 2021 года — генерал армии.

Сергей Суровикин в браке, у него четверо детей.

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