Спецоперация 30 августа 2023, 12:37 Командующий ВСУ пожаловался на осложненную обстановку на трех направлениях Генерал ВСУ Сырский: ситуация на восточном фронте продолжила осложняться РИА «Новости»

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Сложность обстановки на фронте заставила командование Вооруженных сил Украины уделять особое внимание ситуации на Артемовском, Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Его слова разместили в Telegram-канале Military Media Center.

«Обстановка на восточном фронте остается сложной», — посетовал Сырский.

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В последнее время украинская пресса сообщала, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны. Причиной такого решения стали боевые действия на Купянском и Артемовском направлениях, а также угроза прорыва фронта.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинское командование начало переброску резервов ВСУ на Южно-Донецкое направление. Боевики пытаются атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Армия Украины уже не считается с потерями.