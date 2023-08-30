30 августа 2023, 12:37
Командующий ВСУ пожаловался на осложненную обстановку на трех направлениях
Генерал ВСУ Сырский: ситуация на восточном фронте продолжила осложняться
Сложность обстановки на фронте заставила командование Вооруженных сил Украины уделять особое внимание ситуации на Артемовском, Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Его слова разместили в Telegram-канале Military Media Center.
«Обстановка на восточном фронте остается сложной», — посетовал Сырский.
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В последнее время украинская пресса сообщала, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны. Причиной такого решения стали боевые действия на Купянском и Артемовском направлениях, а также угроза прорыва фронта.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинское командование начало переброску резервов ВСУ на Южно-Донецкое направление. Боевики пытаются атаковать населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Армия Украины уже не считается с потерями.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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