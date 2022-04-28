Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине

Военным, отличившимся при проведении специальной операции на Украине, вручил государственные награды командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Благодаря вашему мужеству и отваге мы одержали победу», — заявил он на награждении.

Командира мотострелкового подразделения наградили орденом Мужества. Еще больше 20 военнослужащих удостоили знака отличия Центрального военного округа «За заслуги».

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что российские солдаты и офицеры сумели пресечь опасность, нависшую над страной. Он добавил, что военнослужащие мужественными и решительными действиями предотвратили глобальный конфликт, который мог разгореться на территории РФ.