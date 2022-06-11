Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин вручил военным, отличившимся при проведении специальной операции на Украине, государственные награды. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мои боевые друзья, я имею огромную честь награждать вас высокими государственными наградами. Хочу передать благодарность от руководства Минобороны за ваш ратный труд», — заявил Лапин.

По его словам, российские военные своей отвагой с каждым днем приближают общую победу над нацизмом. Он заявил, что святой воинский долг — освободить народ Донбасса от нацистов.

«Заслуженно мы чествуем наших лучших сынов Отечества», — добавил командующий ЦВО.

Лапин выразил уверенность, что с российских военных в Донбассе будущие поколения будут брать пример.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования гвардейской 28-й понтонно-мостовой бригаде.