Спецоперация 24 июля 2023, 22:37 Командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне СВО. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на официальном сайте.

«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий „Ленинградским полком“. Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», — отметил Бельский.

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По информации парламентария, Вашунин 14 июня принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», который оказался в окружении ВСУ. Группу поддержки заметил противник, в завязавшемся бою полковника отсекли от товарищей, он получил ранения. Офицер смог оказать себе первую помощь, но раны оказались серьезными, военный скончался.

За мужество и героизм Вашунина представили к званию Героя России посмертно. Бельский назвал гибель полковника невосполнимой утратой.