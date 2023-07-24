24 июля 2023, 22:37
Командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне СВО
Командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне СВО. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на официальном сайте.
«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий „Ленинградским полком“. Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», — отметил Бельский.
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По информации парламентария, Вашунин 14 июня принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», который оказался в окружении ВСУ. Группу поддержки заметил противник, в завязавшемся бою полковника отсекли от товарищей, он получил ранения. Офицер смог оказать себе первую помощь, но раны оказались серьезными, военный скончался.
За мужество и героизм Вашунина представили к званию Героя России посмертно. Бельский назвал гибель полковника невосполнимой утратой.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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