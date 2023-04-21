Спецоперация 21 апреля 2023, 18:15 «Команду дали — и бегом». Жители Артемовска рассказали, как российские бойцы эвакуировали их из города Жители Артемовска рассказали, как их спасали российские военные РИА «Новости»

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Российские бойцы спасли людей из заминированного украинскими войсками дома в Артемовске. Об этом эвакуированные жители рассказали «Известиям».

По словам одной женщины, в одну из ночей украинские военные заминировали подвал здания и ушли. Проснулись жители от звуков выстрелов, когда они поняли, что это российские военные, то стали звать на помощь, а те вывели их наружу.

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Еще один житель Артемовска рассказал о том, что из города было сложно выбраться. Приходилось в несколько этапов добираться до места, откуда мог выехать транспорт. Людей сопровождали российские военные, при этом группы находились под постоянным наблюдением. ВСУ за ними следили с помощью дрона.

«Птичка летает все время. Сидим, ждем. Постоянно команду давали, как птичка улетела. Команду дали — и давай бегом. Вперед помчались», — рассказал мужчина.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военные пытались вывезти жителей Артемовска на свою территорию, но те отказались и продолжили ждать прихода российских сил. Он отметил, что за последние дни удалось вывезти из города восемь граждан, в том числе двух детей.