Спецоперация 23 декабря 2022, 17:28 Командованию ВСУ предрекли скорую сдачу Артемовска Командир «Ахмата» Алаудинов: украинское командование понимает скорую потерю Артемовска РИА «Новости»

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Настрой командования украинских войск по ситуации вокруг Артемовска стал «не очень радужным». К ним пришло понимание, что из города придется уходить после напряженных боев. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что украинские военные начали покидать пригороды Артемовска, взятием которых раньше хвастались.

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«При любом раскладе они готовятся к тому, что этот населенный пункт у них заберут, и они пытаются заранее подготовить своих западных хозяев и население Украины», — заявил Алаудинов.

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В минувшие сутки Воздушно-космические войска России ударами высокоточного оружия уничтожили расположенные около Артемовска опорные пункты украинской армии.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что противник потерял 80 человек, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.