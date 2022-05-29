Командование ВСУ бросает в бой необученных людей

Уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ в Кривом Роге и удары по скоплениям боевой техники украинских войск свидетельствуют о том, что российская армия предотвратила все попытки начать контрнаступление противника. Так прокомментировал последний брифинг Министерства обороны политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Генерал-майор Конашенков заявил, что уничтожен крупный склад боеприпасов в Кривом Роге. Это говорит о том, что российская армия продолжает обескровливать любые попытки ВСУ начать контрнаступление или попытки достойно сражаться. В том числе это сделано для защиты уже освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Оборона ВСУ

Что касается обороноспособности украинских войск. Минобороны отчиталось об уничтожении 53 площадей живой силы и военной техники, массовом уничтожении националистов. Это очередное подтверждение того, что победа будет за нами, как бы громко это ни звучало.

Я хотел бы привести слова специального представителя главы Чечни по силовому блоку Мусаила Алаудинова, который заявил, что дух украинских вооруженных сил сильно упал. Он также сказал, что сейчас командование ВСУ пытается наиболее боеспособные войска отвести, чтобы защищать самые важные инфраструктурные объекты, а в бой бросают необученных безоружных людей

Как мне сказали осведомленные люди, украинские бойцы отстреливают магазин и не умеют даже воткнуть второй в автомат. Видя такую подготовку так называемых украинских военных, которых просто бросили на мясо, им стреляют по ногам для того, чтобы они просто сохранили жизнь.

Мы их спасаем даже в бою, чтобы потом в плену или больнице они осознали, что совершили глобальную ошибку, и смогли принять для себя единственно верное решение: позвонить родным и сказать, чтобы они не переживали и передавали всем, что плен — это не страшно. Россия все равно победит, поэтому не надо быть пушечным мясом.