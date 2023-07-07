Спецоперация 07 июля 2023, 07:20 Командование ВСУ уличили в жертвовании пехотой ради расчистки минных полей Рогов сообщил, что ВСУ намеренно бросали пехоту на минные поля в Запорожской области РИА «Новости»

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Командование ВСУ в Запорожской области специально бросает пехотные подразделения в атаку через минные поля, чтобы расчистить путь для тяжелой техники. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Командиры ВСУ специально бросают через минные поля пехоту, расчищаю путь для тяжелой техники. Они думают, что жизни бойцов стоят дешевле, чем западная военная техника», — сказал он.

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Рогов отметил, что киевские власти бросают людей на верную смерть ради западных амбиций и интересов.

«Людей просто кидают на убой, их никто не жалеет. Они в прямом смысле разминировали поля своими телами для движения военной техники», — добавил член ВГА.

Ранее Рогов сообщил, что не исключает введение контингента НАТО в зону боевых действий после саммита альянса в Вильнюсе 11 июля.