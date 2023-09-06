Спецоперация 06 сентября 2023, 08:11 Командование ВСУ спешно попыталось остановить прорыв России на Купянском направлении Офицер Марочко: ВСУ стянули силы, чтобы не допустить прорыва ВС РФ под Купянском РИА «Новости»

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Украинские войска стянули дополнительные силы и технику в Харьковскую область, чтобы предотвратить прорыв Вооруженных сил России на Купянском направлении. Об этом заявил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства», — сказал он.

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В районе Сеньково и Ковшаровки Вооруженные силы Украины установили минные заграждения. Офицер заявил, что командование опасается прорыва российских войск.

ВС России продвинулись на Купянском направлении, подтвердили в Минобороны Украины. Бывший министр Алексей Резников назвал ситуацию там сложной, но контролируемой. ВСУ перебросили к линии соприкосновения ремонтные бригады и мобильные госпитали.