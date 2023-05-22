Спецоперация 22 мая 2023, 08:26 Командование ВСУ расстреляло солдат за побег из Артемовска Офицер Марочко: заградотряд расстрелял 10 солдат ВСУ за самовольное оставление Артемовска РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины усилило репрессии в отношении своих солдат. Под Часовым Яром расстреляли 10 военнослужащих-новобранцев за самовольный уход из Артемовска, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинское командование усилило репрессивные методы воздействия на подчиненный личный состав», — заявил он.

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Заградительный отряд, по информации офицера, расстрелял под Часовым Яром отделение одного из подразделений ВСУ за самовольное оставление позиций в районе Артемовска. Все 10 погибших — мобилизованные, их призвали на службу меньше месяца назад.

Российские войска взяли Артемовск под контроль, потери ВСУ в боях за этот город оценили в 40 тысяч военнослужащих. Американский журналист Джексон Хинкл предупредил, что на фоне несостоявшегося контрнаступления и тяжелого ранения главкома ВСУ Валерия Залужного Украина приблизилась к поражению.