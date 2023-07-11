Спецоперация 11 июля 2023, 11:26 Командование ВСУ проигнорировало потери личного состава при попытках атаковать ВС РФ Подполковник в отставке Марочко: ВСУ попытались прорвать оборону на Донецком направлении Официальный сайт президента Украины

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Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои с подразделениями Вооруженных сил Украины, которые пытаются прорвать оборону на Донецком направлении в зоне СВО. Об этом в беседе с ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Прорвать оборону украинские боевики пытаются возле населенных пунктов Артемовск, Соледар, Васюковка.

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«Ожесточенные бои идут на протяжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается», — заявил Марочко.

По словам подполковника в отставке, каждый день противник теряет до батальона личного состава, пытаясь атаковать российскую армию на этом участке. При этом командованию ВСУ совершенно все равно, они «игнорируют данные потери».

Марочко также рассказал, что ВС РФ за несколько суток «значительно продвинулись» в направлении Купянска и освободили ряд восточных территорий региона, писал RT. В Херсонской области полицейские уничтожили тайник со взрывателями от РСЗО «Град», передавали «Известия».

Ранее российские войска также ликвидировали на Херсонском направлении два штурмовика Су-25. Группировка войск «Юг» уничтожила склад с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой в ДНР.