Спецоперация 13 февраля 2023, 19:32 Командование ВСУ перебросило в Артемовск мобилизованных Боец группы «Вагнер» рассказал о переброске новых сил и техники ВСУ в Артемовск РИА «Новости»

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Находящиеся в Артемовске украинские вооруженные силы получили подкрепление в виде мобилизованных и новой военной техники. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» рассказал боец группы «Вагнер».

По словам собеседника, дополнительные силы, боеприпасы и военную технику в город завозят в основном в темное время суток.

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«Подводят в основном мобилизованных. Кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше», — заявил боец группы «Вагнер».

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Еще один участник частной военной компании отметил, что «музыканты» улучшили свои позиции в восточной части Артемовска, которую полностью контролируют. Сейчас они наблюдают за действиями украинских военных, которые заняли поселок Ягодное.

Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике поможет российским силам ограничить возможности ВСУ направлять в Артемовск дополнительная силы и вооружения. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы региона Ян Гагин. По его словам, поселок станет ключом к переходу города под контроль российской армии.