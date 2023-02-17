Спецоперация 17 февраля 2023, 09:38 Командование ВСУ отправило подкрепление на Краснолиманское направление Офицер ЛНР Марочко: Украина усилила оборону в районе Красного Лимана и Славянска РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины нарастили свои силы и средства на Краснолиманском направлении. Командование отправило подкрепление, чтобы усилить оборону у Красного Лимана, Славянска и переправы через реку Северский Донец, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Разведка заметила в Николаевке подразделения ВСУ, которые до этого дислоцировались на Херсонском направлении и в Харькове. Командование перебросило на Краснолиманское направление военных и технику, чтобы укрепить оборону.

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«Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец», — объяснил офицер.

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Он также рассказал, что украинские силовики устраивают рейды в Краматорске, Славянске и Красном Лимане. Они выискивают среди мирных жителей людей с пророссийской позицией, применяют физическое и психологическое насилие.