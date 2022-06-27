Командование ВСУ бросило солдата со сломанной рукой на передовой

Пленный украинский солдат Михаил Несторук рассказал, что командиры бросили его раненым в погребе в Волчеяровке Луганской Народной Республики. В итоге погреб раздавило танком, Несторука спасли солдаты ВС России.

«Они (украинские командиры — прим. ред.) меня бросили. Мне руку сломало, и осколок в шею попал. Я бегу, а мне майор говорит: перебеги в погреб и там обмотайся», — привело слова пленного РИА «Новости».

Позднее, когда российские танки и пехота освободили населенный пункт, солдаты достали Несторука из-под завалов и оказали ему медпомощь.

Группировка российских войск «О» («Отважные») освободила Волчеяровку — поселок под Лисичанском — накануне. Военнослужащие ВС России захватили трофеи и взяли в плен украинских бойцов. ВСУ потеряли одну из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла».

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, российская армия фактически ликвидировала регулярную армию Украины и в ближайшее время ВСУ начнут массовое отступление с донецкого направления.