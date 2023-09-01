Спецоперация 01 сентября 2023, 15:06 Командование ВСУ бросило личный состав на штурм минных полей Минобороны: командование ВСУ специально бросает своих бойцов в «мясные» штурмы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинское командование специально бросает личный состав на штурм минно-взрывных заграждений российской армии. Об этом сообщили в Минобороны.

«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в „мясные“ штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск», — прочеркнули в ведомстве.

Реклама

За неделю на Запорожском направлении российские войска ликвидировали более 960 украинских военных. Также противник лишился 24 боевых бронемашин, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. В Минобороны пояснили, что эффективное поражение украинской бронетехники на дальних подступах привело к высоким потерям личного состава ВСУ.

На Южно-Донецком направлении противник за неделю потерял до 1025 бойцов, а также 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 36 атак ВСУ. За это время украинская армия лишилась до 2385 боевиков. Также противник потерял 30 танков и других бронемашин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

На Купянском направлении уничтожено до 470 боевиков и порядка 60 единиц разной техники. На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» за неделю отразила 14 атак. ВСУ потеряли до 540 украинских военнослужащих и более 40 единиц техники.