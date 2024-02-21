21 февраля 2024, 13:14
Командование утратило контроль над ВСУ после потери Авдеевки
Офицер Дэвис: командование утратило контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки
Украинское командование фактически потеряло контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки. Об этом каналу News Nation рассказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Интервью опубликовали в соцсети Х.
«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города <…>, которые могли бы еще обороняться, что им и сказали делать, — вместо этого они ушли оттуда, за ними последовали остальные», — подчеркнул Дэвис.
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Именно из-за побега ВСУ главкому Александру Сырскому пришлось объявить о выводе украинских войск из Авдеевки, считает офицер. Он констатировал, что бойцы перестали доверять руководству, так что ситуация в украинских войсках будет только ухудшаться.
Ранее тяжелое положение ВСУ признал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. А американские СМИ спрогнозировали худшее время для войск Украины на фоне сдачи Авдеевки, провального контрнаступления и отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.
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