Спецоперация 21 февраля 2024, 13:14 Командование утратило контроль над ВСУ после потери Авдеевки Офицер Дэвис: командование утратило контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки Ministry of Defense of Ukraine

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Украинское командование фактически потеряло контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки. Об этом каналу News Nation рассказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Интервью опубликовали в соцсети Х.

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города <…>, которые могли бы еще обороняться, что им и сказали делать, — вместо этого они ушли оттуда, за ними последовали остальные», — подчеркнул Дэвис.

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Именно из-за побега ВСУ главкому Александру Сырскому пришлось объявить о выводе украинских войск из Авдеевки, считает офицер. Он констатировал, что бойцы перестали доверять руководству, так что ситуация в украинских войсках будет только ухудшаться.

Ранее тяжелое положение ВСУ признал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. А американские СМИ спрогнозировали худшее время для войск Украины на фоне сдачи Авдеевки, провального контрнаступления и отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.