01 апреля 2024, 10:42
Командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении поразили с воздуха
МО: экипажи Су-34 на Южно-Донецком направлении ударили по командному пункту ВСУ
На Южно-Донецком направлении уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. Истребители Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны.
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков получили координаты и задание — уничтожить командный пункт и военнослужащих ВСУ. Су-34 взлетели с аэродрома, достигли пункта назначения и сбросили не менее четырех неуправляемых авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
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Разведка подтвердила поражение цели. После этого истребители вернулись на аэродром.
Использование ФАБ-500 позволило наносить точные удары с безопасного расстояния. С их помощью уничтожили опорный пункт на Краснолиманском направлении и объекты в Запорожской области. Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что эти бомбы оставляли кратер глубиной в несколько метров, а представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пожаловался на их неуязвимость.
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