Спецоперация 05 июля 2023, 14:40 Командный пункт мехбригады ВСУ поразили в ДНР Минобороны сообщило о нанесении поражения командному пункту 115-й мехбригады ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и поразили командный пункт 115-й мехбригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны.

Бой произошел в районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка. Бойцы ВС России уничтожили склады боеприпасов и военно-технического имущества боевиков.

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«В районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Всего за сутки российские военные нанесли удары 79 артиллерийским подразделениям в 109 районах.

Кроме того, украинские части лишились более 300 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Все попытки наступления вражеских сил удалось отразить. Например, боевики не смогли продвинуться к селу Старомайорскому и поселку Урожайное.