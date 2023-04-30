Спецоперация 30 апреля 2023, 15:13 Командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ поразили в ЛНР Минобороны: ВС России уничтожили командный пункт бригады ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения ВС России в ходе спецоперации поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, за минувшие сутки ВСУ лишились пункта ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны. Этот объект уничтожили в районе населенного пункта Свесса Сумской области.

Реклама

В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск (ДНР) российские военные уничтожили до двухсот тонн боеприпасов украинских военных.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России в течение 24 часов поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 115 районах, заключили в ведомстве.