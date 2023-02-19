Спецоперация 19 февраля 2023, 15:22 Командные пункты ВСУ уничтожили в ДНР и Запорожской области Минобороны сообщило о поражении командных пунктов ВСУ в ДНР и Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий нанесли поражение командным пунктам 102-й бригады теробороны и 72-й бригады ВСУ в Запорожской области и на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области российские военные поразили командные пункты 72-й механизированной бригады и 102-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Также ВСУ потеряли до 70 человек на Южно-Донецком направлении за сутки.

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«В ходе боевых действий огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войска „Востока“ уничтожили до 70 человек живой силы ВСУ», — сказал он.

На данном направлении российские войска ликвидировали гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты и один танк.

Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 200 человек.