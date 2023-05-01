Спецоперация 01 мая 2023, 16:17 Командно-наблюдательный пункт ВСУ поразили под Угледаром Минобороны сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ под Угледаром в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в общей сложности ВС России нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям противника в 109 районах проведения СВО.

Представитель министерства уточнил, что удары наносили представители оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетные войска и артиллеристы.

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Подразделения ВСУ поразили в районах Угледара и Привольного в ДНР, а также у села Малая Токмачка в Запорожской области. Атаки провели военнослужащие группировки войск «Восток».

«В районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы», — добавил Игорь Конашенков.

Он рассказал, что потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 55 украинских военных, а также боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

В ночь на 1 мая ВС России уничтожили ряд объектов ВПК Украины, добавили в Минобороны. Там уточнили, что военные удалось вывести из строя предприятия, производившие боеприпасы и беспилотники для ВСУ.