Спецоперация 12 июля 2023, 09:32 Командно-наблюдательный пункт и лагерь ВСУ поразили на Краснолиманском направлении Бомбардировочная авиация России ударила по точкам ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Центр» вела бои на Краснолиманском направлении. За сутки авиация и артиллерия поразили несколько пунктов Вооруженных сил Украины и остановили нападения, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра Александр Савчук.

Бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады ВСУ пытались пойти в атаку на Торском участке и около Серебрянского лесничества. Авиация и артиллерия группировки «Центр» нанесли удары и остановили нападение. Противник понес большие потери, четыре военнослужащих десантно-штурмовой бригады сдались в плен.

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Бомбардировочную авиацию задействовали для ликвидации командно-наблюдательного, опорного и пункта временной дислокации украинской армии на Краснолиманском направлении. Районы сосредоточения солдат и техники поразили при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» и реактивной системы залпового огня «Смерч», а зенитный ракетный комплекс «Тор М1» сбил один беспилотник.

Украинские военнослужащие пали духом из-за больших потерь. Сержант ВСУ рассказал американским журналистам о тяжелой обстановке в армии.